Derin denizde boru indirme gemisi 'Castorone' İstanbul Boğazı'nı geçti

Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, Karadeniz'den girip İstanbul Boğazı'nı geçti.

Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 4 römorkör ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. İstanbul Boğazı saat 16.30 itibarıyla gemi trafiğine açıldı.