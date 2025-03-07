GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDerin denizde boru indirme gemisi 'Castorone' İstanbul Boğazı'nı geçti
HaberlerGündem Haberleri Derin denizde boru indirme gemisi 'Castorone' İstanbul Boğazı'nı geçti

Derin denizde boru indirme gemisi 'Castorone' İstanbul Boğazı'nı geçti

07.03.2025 - 17:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Derin denizde boru indirme gemisi 'Castorone' İstanbul Boğazı'nı geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyen "Castorone" gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, Karadeniz'den girip İstanbul Boğazı'nı geçti.

Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 4 römorkör ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. İstanbul Boğazı saat 16.30 itibarıyla gemi trafiğine açıldı.

Güncel Haberler

Fransız Le Monde'a göre Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez ortak haline geldi
#Dünya

Fransız Le Monde'a göre Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez ortak haline geldi

387 milyon liralık dev vurgun! Bakan Yerlikaya açıkladı: 22 kişi tutuklandı, 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulundu
#Gündem

387 milyon liralık dev vurgun! Bakan Yerlikaya açıkladı: 22 kişi tutuklandı, 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulundu

Yozgat'ta 3 günden beri kayıp olan öğretmenin cesedi bulundu!
#Gündem

Yozgat'ta 3 günden beri kayıp olan öğretmenin cesedi bulundu!