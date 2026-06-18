GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDerik’teki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Derik’teki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Derik’teki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

18.06.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MARDİN (İHA)

Derik’teki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

15 Haziran'da Kuşçu Mahallesi’nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada, Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İLGİLİ HABER

Skandal ihmaller zincirini ortaya çıkardı: Nüfusta 'sağ' gözüken abisinin 20 yıl önce öldüğünü öğrendi
Skandal ihmaller zincirini ortaya çıkardı: Nüfusta 'sağ' gözüken abisinin 20 yıl önce öldüğünü öğrendi

Haberin Devamı

Öte yandan, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde tarafların araçlardan inerek birbirlerine silahla ateş açtığı ve aynı zamanda tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü. Görüntülerde ayrıca yerde bulunan bir kişinin uzun süre darbedildiği anlar yer aldı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Kahverengi kokarcanın sonunu samuray arıları getirerek! Doğa salındı
Kahverengi kokarcanın sonunu samuray arıları getirerek! Doğa salındı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel Haberler

Söke’de depo yangını paniğe yol açtı
#Gündem

Söke’de depo yangını paniğe yol açtı

Derik’teki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
#Gündem

Derik’teki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Skandal ihmaller zincirini ortaya çıkardı: Nüfusta 'sağ' gözüken abisinin 20 yıl önce öldüğünü öğrendi
#Gündem

Skandal ihmaller zincirini ortaya çıkardı: Nüfusta 'sağ' gözüken abisinin 20 yıl önce öldüğünü öğrendi