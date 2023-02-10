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Depremzedelere yardım bahanesi ile dolandırıcılık yaptı!

Bursa'da Kahramanmaraş’taki depremzedelere AFAD adına battaniye gönderme vaadiyle sözde bağış kampanyası başlatarak 2 kişinin 350 ve 250 lirasını dolandırdığı öne sürülen Umut Can G. (22), şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendirdi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti” diyen şüpheli tutuklandı.

10.02.2023 - 09:55 | | Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)
Depremzedelere yardım bahanesi ile dolandırıcılık yaptı!

Umut Can G., merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD adına battaniye alma vaadiyle 'WhatsApp' üzerinden IBAN numarası paylaşarak sözde bağış kampanyası başlattı.

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Şüphelinin verdiği IBAN numarasına 350 ve 250 TL bağışlayan 2 yardımsever, dekont isteklerine olumsuz yanıt alınca dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon numarası üzerinden, birçok suç kaydı bulunan Umut Can G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, "Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti” dediği öğrenildi.

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Umut Can G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Umut Can G., tutuklandı. Umut Can G.'nin banka hesap numarasına bloke konuldu. 

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