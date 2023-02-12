Depremzedelere kira ve taşınma desteği! 1 yıl devam edecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Pek çok kişi ise ailesini ve evini kaybetti. Deprem felaketinin üzerinden bir hafta geçerken, depremzedelerin yaralarını sarmak için devlet kurumları ve halk el ele vererek seferberlik başlattı.

Depremden etkilenen vatandaşlara öncelikle kalacak bir yer sağlanıyor. Ardından ise hayatını sürdürebilmesi için kalıcı bir eve yerleştirilmeleri gündeme gelecek. Evini kaybeden çok sayıda kişi, anılarını da ardında bırakarak yeni bir hayata başlamak üzere başka bir kente yerleşecek. Bu noktada şehir değiştirecek vatandaşlara 15 bin lira destek sağlanacak. Hane başına verilecek taşınma desteği ile ilgili detaylar belli oldu.

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tüm çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

1 YIL DESTEK SAĞLANACAK

Peki kira yardımı kimlere verilecek? Depremzedeler kira desteği için nereye başvuru yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden yaptığı açıklamada "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek." diye konuştu.

Kira desteği başvurusunun nereye yapılacağına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Öte yandan tüm depremzedelere 10 bin TL yardım yapılacak. Depremden etkilenen her aile 10 bin liralık destek ödemesinden yararlanacak.

DEPREMZEDELERİN HESAPLARINA YATIRILACAK

10 bin lira yardım parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak. Buna göre vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağı bekleniyor.