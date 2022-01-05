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Depremle ilgili korkutan uyarı! Yüzde 67...

Depremle ilgili son dakika açıklaması! Japon bilim insanı ‘Türkiye’nin bina karnesi zayıf’ diyerek uyardı. Ülkedeki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67’sinin kaçak olduğuna dikkati çeken Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, önemli tespitlerde bulundu.

05.01.2022 - 13:04 | | İHA
Depremle ilgili korkutan uyarı! Yüzde 67...

Buca’da depreme karşı farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda, “Deprem, Yapı Güvenliği ve Afete Hazırlık” paneli düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, deprem konusunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirterek, afet öncesi yapılması gereken çalışmaların afet sonrasında yapılacak çalışmalardan daha hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 31 yıldır Türkiye’de yaşadığını dile getiren Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de kaçak yapılaşmanın yapı güvenliğini tehlikeye attığını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’de 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67’si kaçak. Ne yazık ki Türkiye’nin bina karnesi zayıf” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ise yapı güvenliğini tehlikeye atan unsurlar hakkında bilgilendirme yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir de, toplumdaki temel afet bilincini oluşturmak için anaokulundan başlayıp, yaşam boyu süren eğitimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen deprem konusundaki farkındalık çalışmalarının, Buca’daki okullarda verilecek deprem ve afet eğitimleriyle süreceği belirtildi.

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