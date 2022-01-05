Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AFAD Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, saat 06.21'de Akdenizâ€™de merkez Ã¼ssÃ¼ Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda Richter Ã¶lÃ§eÄŸineÂ gÃ¶re 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. 39.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Akdeniz'de Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 06.21'de 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. GeliÅŸmeleri takip ediyoruz" denildi.

'OLUMSUZ BÄ°R Ä°HBAR BULUNMADIÄžI BÄ°LGÄ°SÄ° ALINMIÅžTIR'

AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda olumsuz bir ihbarÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "GeÃ§miÅŸ olsun Antalya. Alanya aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem sonrasÄ±, an itibarÄ±yla, olumsuz bir ihbarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kaydedildi.

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