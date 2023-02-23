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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı.

23.02.2023 - 10:51 | | Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş ADIYAMAN (İHA)
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6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan bir iş yerinin kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında bahçedeki iş makineleri sallanıyor. Depremin 16'ncı saniyesinden sonra bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı da görülüyor.

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