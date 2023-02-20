Depremden kaçtı, İstanbul'da kolonları çatlamış evine sığındı

Depremi ailesini ziyaret etmek için gittiği Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Doğan, daha güvende olmak için İstanbul Bahçelievler'deki evine döndü. Ancak 1993 yılında yapılan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairesi, 17 Kasım 2021 tarihinde Düzce depreminde hasar almıştı.

Belediye ekiplerine durumu bildiren Doğan, oturulabilir görüşüyle evinde yaşamaya devam etti. Bu kez 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan depremde evdeki çatlaklar genişledi. Doğan, korkusuna rağmen yetkililerin güvenilir olduğunu söylediği evinde yaşamaya devam etti. Şubat ayının ilk haftası ailesini ziyaret etmek için gittiği Gaziantep'te depreme yakalanan Doğan, hasar gören evden yara almadan kurtuldu.

Çocuklarıyla birlikte 12 Şubat'ta İstanbul'a dönen Gülhan Doğan, buradaki evinde de çatlaklardan dolayı artık kalmaktan korktuğunu ifade etti. Doğan, evininin bu haliyle güvenli olduğunu düşünmediğini ve beklenen İstanbul depreminde yıkılacağı endişesi yaşadığını belirtti.

"GAZİANTEP'TEN DEPREMDEN GELDİM, O KORKU HALA İÇİMDE VAR"

İki çocuğuyla birlikte çatlakların bulunduğu evde yaşayan Gülhan Doğan, "2 yıl önce deprem yaşadık, deprem nedeniyle evimde çatlaklar oluştu. Yetkililer gelip kontrol ettiler. Fakat sıva çatlağı olduğunu söyleyerek hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Teknik cihaz kullanmadan, elle kontrol edip gittiler.

Gaziantep'e ailemi ziyarete gitmiştim. Depremi yaşadım. Ailem hala evlerine giremiyor. Depremi yaşadıktan sonra şimdi çok daha fazla korkuyorum. Evimdeki çatlaklar beni çok korkutuyor. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. Çocuklarıma ve bana bir şey olacak diye çok korkuyorum. En kısa zamanda önlem alınmasını istiyorum" dedi. Doğan, yetkililerin evde depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde inceleme yapmasını bekliyor.

BELEDİYEDEN AÇIKKLAMA

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri, DHA muhabirinin sorusu üzerine konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Malkara Sokak No 8'de oturan bina sakinlerinin belediyemize yaptıkları şifai talebe istinaden, ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelimiz söz konusu adrese giderek binada inceleme yapmıştır.

Kendilerinin bina sakinleri olarak en kısa zamanda kentsel dönüşüm toplantısı yapacaklarını ifade etmeleri üzerine, gözleme dayalı yapılan incelemenin zaten herhangi bir bilimsel gerçeğe ve resmiyete dayanmadığı kendilerine söylenmiştir. Bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı firmalara binanın sağlamlığı konusunda karot numunelerin alınması konusunda kendilerine şifai olarak ifade edilmiştir.

Bina sakinlerinin tümüne bu bilgi daha sonra resmi tebligat olarak da iletilerek, yetkili firmalara ulaşabilecekleri adres konusunda da kendileri bilgilendirilmiştir. Bahçelievler Belediyesi olarak sürecin takipçisi olacağımızı duyururuz.”