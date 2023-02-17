Depremden 248 saat sonra kurtulan Aleyna'nın sağlık durumu hakkında açıklama! Enkaz altında böyle yaşama tutunmuş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları 11. günde de devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda depremin 248’inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Doktorlar, Ölmez'in ilk tedavisini çocuk acilde yaptı.

Tedavi esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ölmez, iyi durumda olduğunu belirterek, “Teşekkür ederim. Bir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım” dedi.

Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin, vücut ve böbrek bozulmamasının kendilerini şaşırttığını kaydederek, “İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu” diye konuştu.

BAŞKAN ŞAYİR, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

248 saat sonra Aleyna Ölmez’i uzun uğraşlar sonucu enkazdan sağ kurtardı. 17 yaşındaki genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerinde bulunan televizyon kanalları kurtarmaya tanıklık eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile röportaj yapmak istedi. Başkan Şayir konuşmasında duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı ve “Bugünde büyük bir olaya şahitlik ettik. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez kızımız arama kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmaları ile enkazdan çıkartılarak yeniden hayata tutundu. Personelimize ve arama kurtarma da büyük fedakarlık yaparak sağ salim kızımızın çıkartılması için çalışan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEYNA'NIN AİLESİNİ ARADI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Annesi Birgül ve babası Cengiz Ölmez için başsağlığı dileyen Erdoğan'ın "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa, her şeyiyle hazırız" dediği aktarıldı.

Teyze Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş’ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, Aleyna’nın sağlık durumu takibinin gece boyunca yapıldığını belirterek, "Bir problem olmadı. Sabah pelvisinde bir problem sebebiyle küçük bir ameliyat oldu. Hastane Başhekimimiz Tanıl Kendirli genel durumuyla ilgili, sabahki ameliyat ile ilgili de ortopedi hocamız Mahmut Kalem bilgi verecek" dedi.

"GECE BOYUNCA BİLİNCİ AÇIK SEYRETTİ"

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez’in ilk muayenesinde genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yapılan ileri tetkikler sonucunda da pelvisinde kırık tespit edilmişti. Akşamki değerlendirmelerimizde sabah itibarıyla ameliyat olmasına uygun olacağına karar vermiştik. Gece boyunca bilinci açık seyretti. Umuyoruz ki akşamleyin ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda" diye konuştu.

"ŞU AN GENEL DURUMU İYİ"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mahmut Kalem, Aleyna'nın dün geldiğinde pelvisinde kırık tespit ettiklerini ifade ederek, "Uzuvlarında ufak çizikler dışında herhangi bir yaralanması yoktu. Bugün sabah itibarıyla ameliyatını aldık. Az önce uyandı, şu an genel durumu iyi, Tanıl hocam yakından takip ediyor. Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.