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Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın! Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde konuşan Bakan Kurum, ağır hasarlı binalardan eşya çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Kurum, eşyaların binalardan çıkarılmasına çalışmalar sonucunda karar verileceğini söyledi.

17.02.2023 - 12:45 |
Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın! Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası en doğru yerleşim yerlerini seçmeye özen gösterildiğini belirten Bakan Kurum, konut yapımının 1 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak." dedi.

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