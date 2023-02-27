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Depremde zarar gören araçların bilançosu netleşmeye başladı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigortalılık oranları üzerinden yapılan tahminlere göre deprem bölgesinde 1 milyar dolar civarında hasar oluşacağını söyledi.

27.02.2023 - 07:25 |
Depremde zarar gören araçların bilançosu netleşmeye başladı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigortalılık oranları üzerinden yapılan tahminlere göre deprem bölgesinde 1 milyar dolar civarında hasar oluşacağını söyledi. Benli, sigorta sektörünün yapısı gereği bugünlere hazır olduğunu belirterek, “Biz bu depremi de beklenen İstanbul depremini de başka depremleri de karşılayacak güç ve teminat yapısına sahibiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda deprem bölgesinde sigortalılık oranları üzerinden tahminlerimiz 1 milyar Dolar civarında hasar olacağı yönünde” dedi.

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Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Atilla Benli, deprem bölgesinde hasar ödemelerinin başladığını ifade ederek, “Mesela, kasko sigortasında, deprem teminatı olanlar için hasarlarını ihbar etmelerini beklemeden aksiyon alıp, sigortalılarla doğrudan irtibata geçip hasarı ödüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren ciddi anlamda hasar dosyalarını ödeyeceğiz. Elbette sigortalılar hasar ihbarlarını yapsınlar ama bizler ihbarları beklemiyoruz” dedi.

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Atilla Benli, hasar ekipleri ve sigorta eksperlerinin deprem bölgesinde çalıştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bireysel sigortalarla ilgili çalışmaları hızlıca bitirip ticari işletmelere geçeceğiz. Burada da avans ödemesi yaparak sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz.”

 

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