GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı, sular taştı! O anlar kamerada
ABONE OL

Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı, sular taştı! O anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep’te sarsıntının şiddeti, belediyenin yüzme havuzunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Depremde, beşik gibi sallanan havuzdaki suyun dışarı taştığı görüldü.

15.02.2023 - 17:05 | | Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP, (DHA)
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep dahil 10 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Felaketin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu'nda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli sarsıntı ile havuzun beşik gibi sallandığı ardından suyun dışarı taştığı anlar yer aldı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerek

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerek

Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı, sular taştı! O anlar kamerada

Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı, sular taştı! O anlar kamerada

OHAL kararnameleri TBMM'de

OHAL kararnameleri TBMM'de