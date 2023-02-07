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Depremde altında kaldığı enkazda bacağı kesilerek kurtarıldı! Kahreden detay

İstanbul’dan yardım için Malatya’ya gelen Mustafa Alıcı, yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde altında kaldığı enkazdan bacağı kesilerek kurtarıldı.

07.02.2023 - 10:40 | | İHA
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Van’dan Malatya’ya arama kurtarma ve tıbbi müdahale için giden ekipler hayat kurtarmaya devam ediyor. Van UMKE ekibi de AFAD koordinasyonunda bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan Mustafa Alıcı isimli şahsı tespit etti.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’ya gelen ve yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın kolon ve kirişi arasında ayağı kalan Mustafa Alıcı için tüm imkanları seferber eden ekipler, kurtaramayınca çareyi tıbbi müdahaleyle ayağını kesmekte buldu.

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İlgili doktorların müdahalesiyle Alıcı’nın ayağı kesilerek enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Van UMKE ekibinin bölgedeki arama kurtarma ve tıbbi müdahale çalışmaları devam ediyor.

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