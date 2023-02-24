Depremde ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Herkese yardım ettim ablama edemedim

Kahramanmaraş merkezli depremde 45 bine yakın insan yaşamını yitirdi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Yayman, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Allah kimseye böyle bir afet, acı yaşatmasın. Size de teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren cansiperane şekilde bizim duygularımızı, acımızı bütün Türkiye'ye, dünyaya göstermeye çalıştınız. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Bu acıyı unutturacak yeni acılar vermesin.

"GÖZYAŞLARIMIZ AKDENİZ KADAR"

Acımız çok büyük, dağlar kadar birikti. Gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Akdeniz kadar gözyaşımız... Ben bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Ben kendimi hep güçlü, metin bir insan olarak varsayardım... Anadolu'da çok güzel bir söz var, "ateş düştüğü yeri yakar" diye. Aslında ateş düştüğü yeri yakmadı. 85 milyonun yüreğine ateş düştü. Herkesin kalbi Hatay'laydı, Antakya'yla idi. Yani bizim acımız çok daha büyük. Neden büyük; çünkü biz bu depremde en fazla etkilenen vilayetlerden bir tanesiyiz. Uzmanların söylediğine göre birinci depremde 500 atom bombası atıldığında oluşacak kadar hasar oluştu. İkinci dünya savaşı sonrası Berlin'deki görüntülerden daha dramatik görüntüler var şehrimizde.

"ŞEHRİMİZİN KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN BÜTÜN BİNALAR YIKILDI"

Arkamızda meclis binamız var Bu meclis binası Hatay Meclisi'nin binasıydı. Burada bir tarih vardı. Antakya Ulu Cami, bu şehrin hafızasını ve kimliğini oluşturan binalardan bir tanesiydi. Bizim şehrimizin kimliğini oluşturan bütün binalar yıkıldı. Buna mı üzülelim hayatını kaybeden vatandaşlarımıza mı üzüleyim, kendi ablama mı üzüleyim, abime mi üzüleyim, halama mı üzüleyim.

"DEVLETİMİZDEN, CUMHURBAŞKANIMIZDAN, MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Ben, "Allah verdi, Allah aldı" sözünün bir insanı bu kadar rahatlatan bir söz olduğunu çok az hatırlıyorum. Duygularıma teslim olmamalıyım, metin olmalıyım diyorum. Öksüz kalan, yetim kalan, kimsesiz kalan çocukları devletimiz alacak koruyacak. Bakanlarımızla sürekli görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız geldi, tam burada bizim bulunduğumuz yerde arkasına meclis binasını alarak konuştu. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, polislerimizden, askerimizden, milletimizden Allah razı olsun. Biz milletimizin büyük bir millet olduğunu biliyorduk ama bu kadar büyük bir millet olduğunu bir kez daha gördük.