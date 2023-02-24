Sahte kiralık ev ilanıyla depremzede dolandırıcılığına tutuklama
İnternet üzerinden sahte ilanlarla kiralık ev arayan depremzedeleri dolandırdığı belirlenen M.D., Isparta'da yakalandıktan sonra tutuklandı.
24.02.2023 - 18:14 | | Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)
Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden başka illere gidip, internetten kiralık ev arayan çok sayıda afetzedenin dolandırıldığını tespit etti. Ekipler, depremzedeleri sahte ilanlarla dolandırdığı belirlenen M.D.'yi Isparta'da yakaladı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.