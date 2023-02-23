Deprem soruşturmaları sürüyor! Bakan Bozdağ: Tutuklulardan 78’i müteahhit, 64’ü yapı sorumlusu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN TÜRK'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle: Olayın yaşandığı günün hemen ardından Türkiye'ye ayağa kalktı ve bölgeye intikal ettik. Ben de herkes gibi yargı önüne çıkmasından yanayım. Zaten hukukumuz da bunu emrediyor. Savcılar ilk günden itibaren olaya el koydular. Resen soruşturmalar başlatıldı. Yoğun bir mesai içerisine girildi. Bölgede çok cumhuriyet savcısını görevlendirdik. 7 24 bölgede çalışmalarına devam ettiriyorlar.

171 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Deprem soruşturmaları aktif olarak yürütülüyor. Bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 171 kişi tutuklama kararı verildi. 77 hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan 171 kişinden 78 tanesi müteahhit olduğunu görüyoruz. Diğerleri ise yapı sorumlusu ve yapı sahibi diye gidiyor. Sorumluluğu ve imzası olan kim varsa bu soruşturmanın kapsamındadır. Yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa adalet terazisinde tartılacak ve yapılacak işlemler tereddütsüz yapılacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecek.

"DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNALARIN ALTINDA DÜKKANLAR VAR"

Kolon kesme sadece eski binalarda değil, yeni yapılan binalarda da kolon kesilmişse yine aynı. Diyarbakır'da 411 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlarımızın oturdukları binaların hepsinin altında işletmeler var dükkanlar var. Elbette bunu kesenler, buna izin verenler, denetim yetkisini kullanmayalar için yasal işlem yapılacak. İmarla ilgili suçlarda cezaların affı olmaması gibi anayasal anlamda bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda vardır. Ben kendi adıma söylüyorum Anayasal bir değişiklikte fayda vardır.

Delillerin toplanması konusunda büyük bir itina ve titizlikle çalışılıyor. Savcılarımız bölgede görev yapıyor. Hep defin, hem kimliklendirme hem de adli tıp işlemlerine refaket etme, delil toplanması için. 1877 kişi Adalet Bakanlığı'ndan yardımcı personel çalıştı.