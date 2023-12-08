Deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı! Naci Görür'den çarpıcı uyarı

Deprem kuşağında yaşayan Türkiye her büyük depremde acı mirasına bir yenisini daha ekliyor. 6 Şubat gecesi büyük bir felaketin yaşandığı 11 ilin ardından geçtiğimiz günlerde Bursa'da meydana gelen deprem gözleri yeniden deprem uzmanlarına çevirdi.

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler Bursa, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söylüyor. Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor. Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" diyor.

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor. İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7.5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında.

Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem öngörüyor.

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18 İLE AÇIK UYARI

Yaptığı her açıklama yakından takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de de açıklamalarda bulundu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür bu kez isim vererek 18 ili uyardı.

Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir." dedi.

"KAYIP ANORMAL OLUR"

Peki hangi iller fay hattı üzerinde? Görür tek tek sıraladı: Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari... Görür ayrıca bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var." ifadelerini kullandı.

Sözlerine ekleme yapan Görür 18 ili kastederek, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur." dedi.

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