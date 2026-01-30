Deprem duası nedir, deprem anında ve sonrasında hangi dualar okunur? Depremden korunmak için hangi sure okunur? Zilzal Deprem duası Arapça Türkçe okunuşu!

Haberin Devamı

Depremden korunmak, deprem anında teslim olmak için ağızlardan dua eksik olmuyor. Arapça ve Türkçe Deprem duası okuyarak doğal afetten korunmak isteyenler için biz de deprem duaları derledik. İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in deprem ve diğer felaketlere karşı okuduğu dua…

DEPREM DUASI

Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal Suresi toplamda 8 ayetten oluşur. Adını 1. ayetinin son kelimesinden alınan Zilzal Suresinin Medine döneminde indiğine inanılmaktadır. Zelzele Suresi veya Türkçeye yerleşmiş ismiyle Zilzal Suresi ismini içinde geçen zelzele isminden almaktadır. Türkçe deprem, sarsıntı anlamlarına gelmektedir.



1.İza zülziletil erdu zilzaleha

2.Ve ahracetilerdu eskaleha

3.Ve kalel insanü ma leha

4.Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5.Bienne rabbeke evha leha

6.Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7.Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8.Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah



Zilzal Suresi Türkçe Anlamı



1, 2, 3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,

4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.

8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Haberin Devamı

Zilzal Suresi Konusu

Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

DEPREMDE OKUNACAK DUALAR



Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.



İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."



Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:



"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

Haberin Devamı

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."



Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."



“Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ”



Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.



“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”



'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'

“Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik.”



(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)



“Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai.”



(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.



Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."



"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."



Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru