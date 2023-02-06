Deprem bölgesindeki vatandaşlara uyarı! 'Aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım'

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Depremle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'dan uyarı geldi.

AFAD'dan "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" mesajı paylaşıldı.AFAD'dan "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" mesajı paylaşıldı.

AFAD, vatandaşlardan telefon görüşmelerinin kısa yapılmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Sayan, " Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor. Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun." dedi.



Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Teflefonlara sarılmayın, interneti tercih edin." açıklamasında bulundu.