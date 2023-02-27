Deprem bölgesinde Gönül Gökkaya'nın büyük acısı: Kanatsız kuş gibi olduk!

Boşandıktan sonra evladıyla baba evine sığınmıştı Gönül Gökkaya. Depremden 12 gün önce babasını kaybetti. O karanlık geceyse, annesini ondan koparıp aldı.

Yeğeniyle aynı odada uyuyordu. Sarsıntıyla uyandı. Enkaza dönen evden kendi imkanlarıyla dışarı çıktılar. Ama annesi ve 12 yaşındaki oğlu betonların altında kaldı. O yanıt verdi ama annesinden ses yoktu.

Ekipler enkaz altındaki Ömer Efe'yi kurtarmak için seferber oldu. O ev annesine mezar oldu. Herkes mahalleyi terk etti. Ama o bir adım bile uzaklaşamıyor.

Bir yanda enkaza dönen 40 yıllık baba ocağı bir yandan yaşanan bunca acının içinde yaşama tutunma umudu. Gönül hanım baba ocağının tam karşısına koydu çadırı. En fazla bu kadar uzaklaşabildi evinden.

Sokak boyunca tüm evle bu vaziyette içine girilecek gibi değil. O nedenle tüm komşuları bıraktı gitti. Sadece Gönül hanım ailesinden bir kaç kişiyle birlikte burada. Onlar da evlerindeki enkazdan çıkacak annesinden babasından yadigar bir hatıra bulmak için bekliyorlar.

7 yıl önce eşinden ayrılan genç kadın şimdi oğluyla bir başına. Tek isteği en kısa zamanda bir iş bulup, kimseye muhtaç olmadan yaşamak.

Depremzede Gönül Gökkaya; "Geçecek ama nasıl geçecek bilmiyorum. Kanatsız kuş gibi olduk. Yaşadığınız bu acıya rağmen hala tutunma gayretiniz var. Mecbursun evladın var. Türkiye'nin genç nesile ihtiyacı var. Ben onun için yaşamalıyım" dedi.