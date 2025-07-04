GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDenizli'den Edirne'ye geldi! Şampiyon adayı eski model araçta yatıp kalkıyor
HaberlerGündem Haberleri Denizli'den Edirne'ye geldi! Şampiyon adayı eski model araçta yatıp kalkıyor

Denizli'den Edirne'ye geldi! Şampiyon adayı eski model araçta yatıp kalkıyor

04.07.2025 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Denizli'den Edirne'ye geldi! Şampiyon adayı eski model araçta yatıp kalkıyor

Denizli’de eski başaltı pehlivanı olan babasının antrenörlüğünde çalışan 14 yaşındaki Hamza, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkacak. Hiçbir destek olmadan güreşlere hazırlanan Hamza, ailesinin eski model aracında yatıp kalkıyor.

Denizli’de hiçbir destek bulamayınca eski başaltı pehlivanı olan babası Raşit Aysel’in antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren 14 yaşındaki Hamza Aysel, bu yıl 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinde er meydanına çıkmaya hak kazandı. Ailesinin eski model arabasıyla Edirne’ye giden güreşçi ve babası, arabanın arkasına serdikleri yatak ve yorganlarda dinleniyor.

İLGİLİ HABER

Türkiye’nin en büyük 5’inci gölüydü: Kurudu, kara parçasına dönüştü
Türkiye’nin en büyük 5’inci gölüydü: Kurudu, kara parçasına dönüştü

Şehir dışında katıldığı tüm müsabakalara bu şekilde gidip gelen Hamza Aysel, Denizli’de hiçbir belediyeden veya hiçbir kurumdan destek almadan ata sporunda ilerlemeye çalışıyor. Daha 4 yaşında babasıyla güreşe başlayan Hamza’ya bir kaç güreş sever ufak tefek ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor.

Denizliden Edirneye geldi Şampiyon adayı eski model araçta yatıp kalkıyor

Denizli adının her yerde duyulması için zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden baba Raşit Aysel, "Denizli belediyeleri böyle başarılı çocuklara neden yardımcı olmaz veya Denizli’nin isminin duyurulmasını istemez.

İLGİLİ HABER

Yolda yürürken 30 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı! Konya'da kimse inanmadı, tek telefonda çözüldü
Yolda yürürken 30 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı! Konya'da kimse inanmadı, tek telefonda çözüldü

Küçük çaplı desteklerimiz var ancak yeterli değil, mutlaka belediyelerden destek bekliyoruz. İnşallah oğlum Kırkpınar’da başarılı olacak ve Denizli’yi bundan sonra da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak" dedi.

Haberin Devamı

    Güncel Haberler

    Sivas'ta köpürmeyen sabun mucizeler yaratıyor! Aktarlar onu öneriyor: Ter kokusuna doğal kalkan oluyor
    #Gündem

    Sivas'ta köpürmeyen sabun mucizeler yaratıyor! Aktarlar onu öneriyor: Ter kokusuna doğal kalkan oluyor

    RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, sosyal medya baskıları ile hareket etmez
    #Gündem

    RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, sosyal medya baskıları ile hareket etmez

    Kastamonu’nun köyünde keşfedildi! Tek yudumu her derde deva, binlerce kişi şifa için akın ediyor
    #Gündem

    Kastamonu’nun köyünde keşfedildi! Tek yudumu her derde deva, binlerce kişi şifa için akın ediyor