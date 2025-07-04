Denizli'den Edirne'ye geldi! Şampiyon adayı eski model araçta yatıp kalkıyor

Denizli’de hiçbir destek bulamayınca eski başaltı pehlivanı olan babası Raşit Aysel’in antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren 14 yaşındaki Hamza Aysel, bu yıl 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinde er meydanına çıkmaya hak kazandı. Ailesinin eski model arabasıyla Edirne’ye giden güreşçi ve babası, arabanın arkasına serdikleri yatak ve yorganlarda dinleniyor.

Şehir dışında katıldığı tüm müsabakalara bu şekilde gidip gelen Hamza Aysel, Denizli’de hiçbir belediyeden veya hiçbir kurumdan destek almadan ata sporunda ilerlemeye çalışıyor. Daha 4 yaşında babasıyla güreşe başlayan Hamza’ya bir kaç güreş sever ufak tefek ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor.

Denizli adının her yerde duyulması için zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden baba Raşit Aysel, "Denizli belediyeleri böyle başarılı çocuklara neden yardımcı olmaz veya Denizli’nin isminin duyurulmasını istemez.

Küçük çaplı desteklerimiz var ancak yeterli değil, mutlaka belediyelerden destek bekliyoruz. İnşallah oğlum Kırkpınar’da başarılı olacak ve Denizli’yi bundan sonra da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak" dedi.