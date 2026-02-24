Denizli'de yaşayanlar dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.02.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

25 Şubat Çarşamba günü Denizli genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı mahallelerde 6 saati bulacak kesintiler öncesi yetkililer vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İşte detaylar...

Denizli genelinde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yapılan duyuruya göre yarın Buldan, Acıpayam, Sarayköy, Pamukkale ve Çivril ilçelerinin bazı mahallelerinde belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

Kesinti programı şöyle:

Buldan: 09.00–12.00 saatleri arasında Doğan Mahallesi,12.30–15.30 saatleri arasında Oğuz Mahallesi’nin bazı bölgeleri.

Acıpayam: 10.00–16.00 saatleri arasında Dedebağ Mahallesi’nin bazı bölümleri.

Sarayköy: 09.00–15.30 saatleri arasında Kabaağaç Mahallesi’nin bazı bölümleri.

Pamukkale: 09.00–12.00 saatleri arasında Zeytinköy ve Kayıhan mahallelerinin bazı bölgeleri.

Çivril: 10.00–15.00 saatleri arasında Yamanlar ve Kocakaya mahallelerinin bazı bölümleri.

