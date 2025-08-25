GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDenizli'de turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı!
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı!

Denizli'de turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı!

25.08.2025 - 16:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

Denizli'de turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turistlerin izinsiz görüntülerini çeken Bülent K. (57), gözaltına alındı. Cep telefonundaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş görüntüler bulunan Bülent K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı.

Denizlide turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı

Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

    Güncel Haberler

    Muş'ta babasının sınav çıkışı çiçeklerle karşıladığı Çimen, üniversiteyi kazandı! Hem hayaline hem de bursuna kavuştu
    #Gündem

    Muş'ta babasının sınav çıkışı çiçeklerle karşıladığı Çimen, üniversiteyi kazandı! Hem hayaline hem de bursuna kavuştu

    Denizli'de turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı!
    #Gündem

    Denizli'de turistlerin izinsiz görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı!

    Çankırı'da dayısını öldüren şahıs teslim olup suçunu itiraf etti! Metruk bir eve gömmüş
    #Gündem

    Çankırı'da dayısını öldüren şahıs teslim olup suçunu itiraf etti! Metruk bir eve gömmüş