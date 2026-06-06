Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

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Muhteşem bir doğası ve çevrede de yaylalar var. Bu bölge Kocaeli'ne de yakın bir yer. Ben burayı dünyanın cenneti olarak tanımlıyorum. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip bir yer burası. Her çeşit bitki mevcut, yeşilliğin arasında bir yer.