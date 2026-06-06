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Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

06.06.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 780 rakımda bulunan yapay göletli yayla, doğal güzelliği ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Yaklaşık 780 metre rakımda Kemaliye Mahallesi'nde yer alan gölet, çam ormanları ve geniş yeşil alanlarla çevrili yapısıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

2Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşayan bölge, sunduğu eşsiz manzaralarla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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3Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Doğal dokusunu koruyan gölet çevresi, temiz havası ve sakin ortamıyla şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere alternatif bir rota sunuyor.

4Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Günün farklı saatlerinde farklı güzelliklere bürünen gölet, doğaseverlere yürüyüş, dinlenme ve manzara seyri imkanı sağlıyor.

5Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

"Ben burayı dünyanın cenneti olarak tanımlıyorum"

Bölgeyi tanıtan doğa tutkunu Ahmet Şen, "Deniz seviyesinden 780 metre yüksekte olan yayla, gerçekten çok verimli topraklara sahip. Bölgede bulunan gölet, yağışların ardından sanki bir deniz gibi görünüyor.

6Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Muhteşem bir doğası ve çevrede de yaylalar var. Bu bölge Kocaeli'ne de yakın bir yer. Ben burayı dünyanın cenneti olarak tanımlıyorum. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip bir yer burası. Her çeşit bitki mevcut, yeşilliğin arasında bir yer.

7Pamukova'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Doğanın insana sunmuş olduğu nimetlerden bir yer. Burada dolaşmak, alınan gıdalar insanları adeta gençleştiriyor. Burada ömrünüz 100 yaşına kadar devam eder ve burada o yaşlarda insanlar var ama bunu değerlendirmek lazım" dedi.