Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Orkestrasından unutulmaz müzik şöleni

Kültür ve sanat etkinlikleri Merkezefendi Belediyesi tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendililerin yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören konsere vatandaşlar coşkuyla katılım sağladı. Konser alanını dolduran mahalle sakinleri için Merkezefendi Belediye Orkestrası, birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sırasında aileleri ile birlikte güzel bir yaz akşamı geçiren Karahasanlı Mahallesi sakinleri Merkezefendi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’da konsere katılarak vatandaşlarla beraber şarkılara eşlik edip hep beraber eğlendi. Başkan Doğan, Merkezefendi Belediye Orkestrası ekibine birbirinden güzel şarkılar seslendirdikleri için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Merkezefendi Belediye Orkestrası daha sonra Başkan Doğan’ı sahneye çağırarak vatandaşlarla beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde coşkuyla kutladı.

“Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendimizin her noktasına taşıyoruz”

Haberin Devamı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu hafta bayram haftası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan mücadelesi 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandı. Bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bir belediye başkanı olarak söz veriyorum onun ilkelerini ve devrimlerinin izinden bir gün olsun ayrılmayacağıma ve her fırsatta onun izinden gideceğime söz veriyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Merkezefendi Belediye Orkestramızın Karahasanlı Mahallemizde gerçekleştirdiği muhteşem konserde, birbirinden güzel şarkıları hemşerilerimizle birlikte dinledik, şarkılara birlikte eşlik ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Müziğin ve sanatın güzelliğini Merkezefendimizin her noktasına taşıyoruz. Bizler Merkezefendi olarak farkımızı koyalım ve ilçemizi Türk bayraklarıyla donatalım. Milli bayram coşkusunu gelecek kuşaklara çocuklarımıza yaşatalım. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım sevgili hemşerilerim” diye konuştu.

Haberin Devamı