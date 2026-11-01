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Hafriyat çalışması sonrası panik! Binalarda çatlaklar oluştu

01.11.2026 - 08:55Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Hafriyat çalışması sonrası panik! Binalarda çatlaklar oluştu

Bağcılar’da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki 2 binanın duvarlarında çatlak ve yarıklar oluştuğunun belirlenmesi üzerine tedbir amaçlı toplam 4 bina tahliye edildi.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak’ta meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında çatlaklar ve binanın girişinde yarıklar oluştuğu tespit edildi. Binadan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlak ve binanın girişinde ise yarıklar oluştuğu belirlendi. Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikte bulunan 2 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

 Hafriyat çalışması sonrası panik Binalarda çatlaklar oluştu

‘YETKİLİLER NE KARAR VERECEKLER ONU BEKLİYORUZ’

Bina sakini İrfan Uluç, “Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz” dedi.

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