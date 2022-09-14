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Denizli'de art arda 4 deprem!

Denizli’de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

14.09.2022 - 07:40 | | İHA
Denizli'de art arda 4 deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04:10’da 2.9, saat: 04:17’de 1.9, saat 04:22’de 1.6 ve son olarak saat 04:28’de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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