Denizli toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Denizli'de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Denizli’de 1 Ocak 2026 toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle otobüs ve diğer şehir içi ulaşım araçlarıyla plan yapanlar için bu soru gündemin önemli maddelerinden biri.

1 OCAK 2026 DENİZLİ'DE BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?



1 Ocak 2026 Perşembe günü Denizli'de belediye otobüsleri ücretsiz olmadığı belirtildi. 1 Ocak resmi tatil statüsünde olsa da, ulaşım hizmetleri mevcut Denizli Kart tarifesi ve normal ücretlendirme üzerinden devam ediyor.

SEFER SAATLERİNDE "TATİL" DÜZENLEMESİ



Yeni yılın ilk günü olması sebebiyle Denizli'de toplu taşıma seferlerinde "Resmi Tatil / Pazar Sefer Programı" uygulanıyor.



Hatlar: Şehir merkezinden üniversiteye, hastanelere ve çevre mahallelere giden hatlarda sefer aralıkları tatil yoğunluğuna göre yeniden düzenlendi.



Sefer Aralıkları: Bazı hatlarda sefer sayıları azaltılmış olup, otobüslerin duraklara geliş sürelerinde değişiklik yaşanabilir.