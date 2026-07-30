1 yıl boyunca bozulmuyor, Hasat yapılırken tarladayken kapışılıyor! Üyük sarımsağı tescil yolunda!

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Köyde uzun süredir sarımsak üretimi yapan Mehmet Erdem de bu yıl yaklaşık 15 dekar alanda sarımsak ektiğini, ortalama 1000 kilogram olan yıllık verimin bu yıl yağışların etkisiyle 1300 kilograma kadar yükseldiğini dile getirdi.



Erdem, Üyük sarımsağının diğer türlerden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:



"Üyük sarımsağı artık tüketiciler tarafından onaylandı. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Çok yüksek aroması var, raf ömrü çok uzun. Köyümüzün havası, suyu, rakımı, belki bizim işçiliğimiz, sevgimiz sarımsağın kalitesini artırıyor. Bu bizim ek işimiz değil tek işimiz. Sarımsağımız şifa kaynağı. Üyük sarımsağımızın Taşköprü ya da diğer sarımsaklardan üstün olduğunu iddia etmiyorum ama en az o kadar değerli. Coğrafi işaret tescili başvurumuz oldu. Burada ölçümler yapıldı ve aroması, dayanıklılığı ve bize özel olduğu tespit edildi."



Köyde sarımsak tarlalarında çalışan işçilerin çavuşu Bircan Özçelik de tohum ekiminden ürünün sökümüne, salkım haline getirilmesine kadar her aşamada kadınların çalıştığını dile getirerek, "15 senedir soğan, sarımsak üretimi yapıyoruz. Sarımsağı üretmesi kadar bağlaması da önemli. İyi bağlanırsa tüccar da ona göre alıyor. Küçükleri ayrı, büyükleri ayrı bağlıyoruz." dedi.