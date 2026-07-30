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Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü

30.07.2026 - 12:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA) -

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde denizden kıyıya vuran insansız hava aracını (İHA) cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına inceletip bagajına yükleyerek evine götüren Ali Çabuk, benzer konumda yeniden bir İHA buldu. Kuzeniyle şakalaşırken dron ile karşılaşan Çabuk, "Bu sefer elimizi sürmedik, ekiplere haber verdik" dedi.

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1Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü

Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahilinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, deniz kıyısında 15-20 kilogram ağırlığındaki bir İHA'yı bulan 63 yaşındaki Ali Çabuk, fotoğrafını yapay zeka uygulamasına taratıp "bomba yok" yanıtını alınca aracı bagajına yükleyerek evinin yakınına götürdükten sonra ekiplere haber vermişti.

2Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı taşımadığı belirlenen ve jandarma aracına sığmayınca yine Çabuk'un kendi aracıyla karakola taşınan İHA olayı hafızalarda yer edinirken, Çabuk sahil şeridinde kuzeni ile arazi aracıyla gezdiği esnada tekrardan kıyıya vurmuş İHA ile karşılaştı.

3Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü

Çabuk, bu sefer İHA'yı aracına yüklemeden ya da yapay zekaya "bomba var mı?" diye sormadan önce ekiplere haber verdi. Gerekli incelemelerin ardından İHA ekiplerce götürüldü.

4Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü

Kuzeniyle birlikte sahil kenarında gezintiye çıktıkları sırada yaşanan ilginç anları anlatan Ali Çabuk, "Kuzenim ile evden çıktık. Hatta kendisine, 'Gel sana dron bulalım' diye espiri yaptım. Bulduk, o da gördü. Ben buralarda denizde sürekli kalas, tahta arıyorum. Bu sefer elimizi sürmedik. Dronu bulduğumuzu ekiplere haber verdik" dedi.

5Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü