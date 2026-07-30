Sakarya'da aynı adam yine buldu: 'Bu sefer elimizi sürmedik!' Daha önce evine götürmüştü

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Kuzeniyle birlikte sahil kenarında gezintiye çıktıkları sırada yaşanan ilginç anları anlatan Ali Çabuk, "Kuzenim ile evden çıktık. Hatta kendisine, 'Gel sana dron bulalım' diye espiri yaptım. Bulduk, o da gördü. Ben buralarda denizde sürekli kalas, tahta arıyorum. Bu sefer elimizi sürmedik. Dronu bulduğumuzu ekiplere haber verdik" dedi.