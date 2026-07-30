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Ordu kırsalında görülmemiş çalışma: 2 kilometrede kendini gösterdi

30.07.2026 - 12:31Güncellenme Tarihi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Aybastı ilçesinde yapımı sürdürülen 3 kilometrelik beton yol çalışmasının 2 kilometrelik bölümü tamamlandı.

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1Ordu kırsalında görülmemiş çalışma: 2 kilometrede kendini gösterdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkisinde yürütülen beton yol çalışmaları devam ediyor.

2Ordu kırsalında görülmemiş çalışma: 2 kilometrede kendini gösterdi

Toplam 3 kilometrelik güzergahta sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kilometrelik bölüm tamamlanırken, kalan bölümde çalışmalar devam ediyor. Aybastı Hisarcık ile Gölköy ilçesine bağlı Düzyayla Mahallesi'ne de ulaşım sağlayan grup yolunun tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

3Ordu kırsalında görülmemiş çalışma: 2 kilometrede kendini gösterdi

Alacalar Mahallesi Muhtarı Kenan Uylaş, mahallelerinde uzun yıllardır beklenen ulaşım yatırımının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

4Ordu kırsalında görülmemiş çalışma: 2 kilometrede kendini gösterdi

Mahalle sakinleri de yaklaşık 3 kilometrelik grup yolunda yürütülen beton yol çalışmasının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, hizmetin hayata geçirilmesinden dolayı duydukları memnuiyeti dile getirdi.