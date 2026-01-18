'Denize giremedik bari karda yüzelim' dedi, kendini kara bıraktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: SİNOP (İHA)

İstanbul'dan memleketi Sinop'a gelen Sadettin Özgenç, köyündeki yaklaşık 40 santimetrelik karı görünce kendini kara bıraktı. Karda kulaç atıp emekleyen Özgenç, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

İstanbul'da yaşayan Sadettin Özgenç, memleketi Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili köyüne geldi. Köyündeki evine ulaştığında yaklaşık 40 santimetrelik kar birikintisiyle karşılaşan Özgenç, büyük bir sürpriz yaşadı. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaş, dondurucu soğuğa aldırış etmeden elbiselerini çıkartarak kendini beyaz örtünün içine attı. Karın içine atlayan Özgenç, bir süre karda kulaç atarak ilerledi. Kar üzerinde emekleyen ve sırt üstü yatarak kar banyosu yapan Özgenç, o anlarda kendisini görüntüleyenlere, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

Çevredeki yakınları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Özgenç'in neşeli tavırları ve karın tadını doyasıya çıkardığı anlar yer aldı.

