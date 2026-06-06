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Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

06.06.2026 - 23:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Haşim Kılıç Mahallesi Vatan Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile Abdurrahman Bağcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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M.A. üzerinde bulunan silahla Bağcı'ya ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli M.A. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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