Yol çalışması nedeniyle girdiği ters yola giren sürücüye 10 bin lira trafik cezası şoku!

3

Kaplan, "Benim hastanede randevum vardı. Yollar çalışma nedeniyle kapalıydı ben tek şeritli yoldan gittim. Bana 10 bin lira ceza kesmişler ben bu cezanın iptal edilmesini talep ediyorum. Bu zamana kadar yol böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şirketler kafalarına göre yol kapatıyorlar. Bunu belki fahri trafik müfettişi belki de polis memuru yazmıştır bilmiyorum ama arkamda da önümde de araç vardı" diye konuştu.