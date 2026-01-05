Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, "Rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde kuzeyden güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça saat 10.00 seferi ile Datça-Bodrum arasındaki saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, fırtınanın ise 8 Ocak saat 21.00'a kadar etkili olması bekleniyor.