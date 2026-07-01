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GündemBursa'da 5 gün su yok! BUSKİ 10.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak kesintinin detaylarını duyurdu, mahalle mahalle açıklandı
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Bursa'da 5 gün su yok! BUSKİ 10.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak kesintinin detaylarını duyurdu, mahalle mahalle açıklandı

01.07.2026 - 08:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bursa'da 5 gün su yok! BUSKİ 10.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak kesintinin detaylarını duyurdu, mahalle mahalle açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu. 01 Temmuz - 05 Temmuz 2026 tarihleri arasında, 5 gün boyunca 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanabilecek olası kesintilere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek altyapı çalışmaları kapsamında, Bursa'da su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, çalışmalar esnasında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda bazı bölgelerde zaman zaman su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

OSMANGAZİ İLÇESİNDE BELİRLİ MAHALLELER ETKİLENECEK

Planlı çalışmalar kapsamında olası kesintilerden Osmangazi ilçesine bağlı şu bölgeler etkilenecek:

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Demirtaş Barbaros Mahallesi

Baraj Yolu Caddesi ve civarı

KESİNTİ TARİHLERİ VE SAAT ARALIĞI

BUSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu su kesintileri 01 Temmuz 2026 ile 05 Temmuz 2026 tarihleri arasında, 5 gün boyunca 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanabilecek.

Açıklamada, ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına kesinti saatlerinden önce gerekli tedbirleri almaları önemle rica edildi.

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