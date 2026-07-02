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Çanakkale’de müzisyen trafik kazasında hayatını kaybetti

02.07.2026 - 07:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale’de müzisyen trafik kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki müzisyen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık ilçesinde bir düğün eğlencesi için sahne alan 43 yaşındaki Güray Saygılı, otomobiliyle Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

Çanakkale’de müzisyen trafik kazasında hayatını kaybetti

Kullandığı 17 RH 570 plakalı otomobili Ezine’nin Bahçeli köyü yakınlarda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Saygılı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Saygılı’nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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