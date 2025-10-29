GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDeniz kırmızı beyaz parladı! Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu...
HaberlerGündem Haberleri Deniz kırmızı beyaz parladı! Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu...

Deniz kırmızı beyaz parladı! Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu...

29.10.2025 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Deniz kırmızı beyaz parladı! Zonguldak'ta Cumhuriyet coşkusu...

Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli kurumlara ait römorkörler, denizde su gösterisi yaptı; renkli görüntüler oluştu.

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünde Zonguldak'ta kutlama programı düzenlendi.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda olumsuz hava beklendiğinden kutlama töreni, Site Spor Salonu'na alındı.

Salonda, öğrenciler ve bayrak flama takımı hazır bulundu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımcıların bayramını kutlaması ile tören programı başladı. Etkinlikler kapsamında 'Genç Osman' türküsü eşliğinde kaşık havası oynandı.

Ardından Zonguldak Limanı önünde çeşitli kurumlara ait römorkörler, denizde su gösterisi yaptı. Gösteriler, denizde renkli görüntüler oluşturdu

 

Güncel Haberler

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri tipiye yakalandı! Palandöken Dağı'nda İstiklal Marşı okudular
#Gündem

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri tipiye yakalandı! Palandöken Dağı'nda İstiklal Marşı okudular

Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye'nin ölümü herkesi yasa boğdu!
#Gündem

Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye'nin ölümü herkesi yasa boğdu!

Babaannesinden gördü yılda bir kez üretim yapıyor! Yılda 800 kilo satıp paraya para demiyor
#Gündem

Babaannesinden gördü yılda bir kez üretim yapıyor! Yılda 800 kilo satıp paraya para demiyor