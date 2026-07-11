Bartın'da yılın hasadı başladı! Yılda 360 ton üretiliyor: Yüzde 20'si bu yüksek rakımlı bölgeden çıkıyor

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Programda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kentin yüzde 59'unun ormanlarla kaplı olduğunu, kestanenin de orman ürünleri içerisinde önemli yer tuttuğunu söyledi.



Arslan, Bartın'da yaklaşık 40 bin kovanla yılda 360 ton kestane balı üretildiğini belirterek, "Kumluca'nın Kirsinler bölgesi ise bu üretimin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Bölgenin yüksek rakımlı olması nedeniyle sezonun ilk sağımını burada gerçekleştirdik. Üreticilerimize bereketli hasat dönemi diliyorum." dedi.