Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı taburcu oldu
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
13.09.2023 - 08:38 | | DHA
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan’da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden Taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.