GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı taburcu oldu
ABONE OL

Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı taburcu oldu

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

13.09.2023 - 08:38 | | DHA
Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı taburcu oldu

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan’da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden Taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

 

GÜNCEL HABERLER

Putin ile Kim Jong Un dünyaya ilan etti: Anlaşma sağlandı

Putin ile Kim Jong Un dünyaya ilan etti: Anlaşma sağlandı

Libya’da Daniel Fırtınası sel felaketine neden oldu: 5 bin 300 kişi hayatını kaybetti 10 bin kayıp var

Libya’da Daniel Fırtınası sel felaketine neden oldu: 5 bin 300 kişi hayatını kaybetti 10 bin kayıp var

Canlı yayında rezalet! Muhabiri böyle taciz etti

Canlı yayında rezalet! Muhabiri böyle taciz etti