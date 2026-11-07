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Kastamonu’da kar bastırdı! Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

07.11.2026 - 13:40Güncellenme Tarihi:
Kastamonu’da kar bastırdı! Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Kastamonu'nun yüksek rakımlı kesimlerinde kar yağışı etkiki oldu. Bin 450 metre rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Masruf Geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Kastamonu'nun kuzey kesimine kalan ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini Kastamonu il merkezine bağlayan kara yolu üzerinde bulunan bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Küre, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerini Kastamonu il merkezine bağlayan bin 250 rakımlı Masruf Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Sis sebebiyle de görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Beyaz örtüyle kaplanan dağ ve ormanlar havadan görüntülendi.

Kastamonu’da kar bastırdı Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti


Öte yandan, Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nın yüksek noktalarında da ara ara kar yağışı etkili oluyır.
Kastamonu'da yaşayan Sedat Türkmen, "Yaralıgöz'ün Çatak mevkiinde kalıyoruz. Kış geldi, havalar soğudu, sobaları yakmaya başladık. Bu yıl sonbaharımız mantar toplamakla geçti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olur. Kar güzel yağıyor, saat 04.00 sıralarında başladı. Yollarda bazı araçla da kar lastikleri olmayınca zorlanarak çıkmaya çalıştı. Kar yağışı devam ediyor. 10-15 gün daha hava açarsa açar, ardından tekrar kar bölgemizde yağmaya başlar. Biz, burada kar yağışına alışkınız. Her sene bu zamanlar kar yağar. Göçmen kuşlar bölgemizden geçtikten sonra kar yağışı da başlar. Şu anda 10 santimetre kar kalınlığı var. Ama bu akşama kadar kar yağışı devam edecek, 7-8 santimetre daha yağar. Ama yarın muhtemelen hava açar" dedi.

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