Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi

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Avrasya’da dikkat çeken başarı

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren takım, Avrasya Regional’da gösterdiği performansla turnuvada dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda 5. ittifak kaptanı olan ekip, bu sonuçla birlikte dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FRC Dünya Şampiyonasın’da yer alma hakkı elde etti.

New York’ta boy gösterecekler

Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde ABD’nin New York kentinde düzenlenecek New York Tech Valley yarışmasına katılarak hem hazırlıklarını sürdürecek hem de uluslararası bağlantılar kurma fırsatı yakalayacak. Öğrenciler, bu süreçte Türkiye’yi temsil ederek teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını global platformda tanıtmayı hedefliyor.

“Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek”

Takım üyeleri, yarışmaya uzun süredir yoğun bir hazırlık süreciyle hazırlandıklarını belirterek, elde edilen başarının disiplinli çalışma ve güçlü ekip uyumunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Öğrenciler, Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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