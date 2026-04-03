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Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi

03.04.2026 - 21:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi

İstanbul’da Demirören Medya ve Teknoloji MTAL öğrencilerinden oluşan Demirören Robotics (#10604) takımı, uluslararası FIRST Robotics Competition Avrasya Regional’da elde ettiği dereceyle ABD’nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Takımın başarısı, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Avrasya’da dikkat çeken başarı

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren takım, Avrasya Regional’da gösterdiği performansla turnuvada dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda 5. ittifak kaptanı olan ekip, bu sonuçla birlikte dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FRC Dünya Şampiyonasın’da yer alma hakkı elde etti.

Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi

New York’ta boy gösterecekler

Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde ABD’nin New York kentinde düzenlenecek New York Tech Valley yarışmasına katılarak hem hazırlıklarını sürdürecek hem de uluslararası bağlantılar kurma fırsatı yakalayacak. Öğrenciler, bu süreçte Türkiye’yi temsil ederek teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını global platformda tanıtmayı hedefliyor.

Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi

“Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek”

Takım üyeleri, yarışmaya uzun süredir yoğun bir hazırlık süreciyle hazırlandıklarını belirterek, elde edilen başarının disiplinli çalışma ve güçlü ekip uyumunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Öğrenciler, Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi
Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi
Demirören Robotics dünya sahnesine çıkıyor: Houston bileti geldi

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