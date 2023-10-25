Demirören Medya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Demirören Medya ailesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 'Cumhuriyet Tablosu' hazırladı.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Demirören Medya çalışanları tarafından düzenlenen etkinlikte, hep birlikte Atatürk portresi boyandı. Öğrenciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan rozetleri takarak Türk bayrağı salladı.

"BİZLİK DUYGUSUNU TEMSİL EDEN BİR ETKİNLİK"

Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen Nihal Şetlek, "Öğrencilerimizle birlikte 100'üncü yılımızı kutluyoruz. Bu kadar anlamlı bir etkinlikte yer aldığımız için hem mutlu hem de onurluyuz. Mesleğimde ilk yılım. Bu yüzden böyle güzel bir etkinlikte yer almak ayrıca gurur verici. Bu etkinlik aslında bizlik duygusunu temsil eden bir etkinlik. Atatürk'ün portresini öğrenciler hep birlikte boyuyorlar, ortaya anlamlı bir şey çıkarıyorlar" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA DA BU DEĞERİ KAZANDIRMAKTAN MUTLUYUZ"

Fransızca öğretmeni Sema Özer de, "Öğrencilerimizle birlikte burada olmaktan çok mutluyuz. Cumhuriyet bizim için çok önemli. Çocuklarımıza da bu değeri kazandırmaktan mutluyuz" şeklinde konuştu. Etkinliğe katıldığı için gurur duyduğunu söyleyen Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Muhammet Selman ise, "Bu etkinliğe katıldığımız için gurur duyuyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, bu şekilde onurlandırıldığımız için okulumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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