Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı anlattı: Birçok ülke gıptayla bakıyor

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Diziler aslında Türkiye'nin stratejik ileri savunma hatları bence. Bir dizi diplomasisi dediğimiz bir kavram, bunu ben çok sık kullanıyorum. Çok eskiden mesela Geceyarısı Ekspresi dünyadaki imajımızı bozmuştu ama şimdi geldiğimiz noktada yurt dışına gittiğimizde inanılmaz büyük bir sempati, Türkiye'ye yönelik pozitif bakış açı var.

TÜRK DİZİLERİ MİLYONLARA TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Cezayir'e gitmiştik. Sokakta yürürken birkaç gazeteci Türkçe konuşuyoruz ve Cezayirli 10-15 yaş arası kızlı-erkekli çocuklar etrafımızı sardı. Bizden daha İyi, Türkçe konuşuyorlar. Tabii dedik ki 'Türk müsünüz?', ilk aklımıza gelen şey o. Türk olmadıklarını söylediler. Peki, 'Türk okuluna mı gidiyorsunuz?' 'Hayır.' 'Peki, nereden Türkçe öğrendiniz?' diye sorduğumuzda tamamen Türk dizileri sayesinde öğrendiklerini söylediler. Kanal D'de yayınlanan bütün dizilerin tamamını oyuncularıyla biliyorlar. Sadece Cezayir değil, dünyanın neresine gidersek gidelim böyle bir şey oluştu. Bu, bizim oradaki insanların bakışını değiştirdiğimizi gösteriyor zaten. Milyonlarca insan dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğreniyor. Bu çok kıymetli bir şey.

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"DÜNYADA DİZİ İHRACATINDA İLK ÜÇTEYİZ"

Bu sektör aslında o kadar önemli ve kıymetli ki turizm çarpanı var. Dizilerdeki yerleri görmek istiyorlar. Dünyanın 4 bir köşesinden insanlar buraya geliyorlar, döviz bırakıyorlar. Dizideki aksesuarı, mobilyayı, kıyafeti internet üzerinden sipariş ediyorlar. Böyle bir katma değer etkisi var. 1 milyar dolara yaklaşıyor ve dünyada dizi ihracatında ilk üçteyiz. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli bir stratejik sektör haline geldi. Bizim bunun kıymetini bilmemiz lazım.

'BİRÇOK ÜLKENİN DE GIPTAYLA BAKTIĞI BİR NOKTAYA GELDİK'

Benim sürekli söylediğim bir şey var. 'Batı işgali her zaman iletişimle başlar.' Hollywood bizim iletişim alanlarımızı tamamen işgal etti ama son yıllarda Türkiye bu dizilerle bunu kırmaya başladı. Bu geldiğimiz nokta birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Bir trend yakaladık ve birçok ülkenin de gıptayla baktığı bir noktaya geldik. Dolayısıyla bu noktada bizim vatandaş olarak da ülke olarak da bu sektörü olabildiğince çok desteklememiz lazım. Daha fazla dizi üretilmesini teşvik etmemiz lazım. Bu diziler yurt dışında bizim adımıza diplomasi yürütüyor.

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TÜRK DİZİLERİ NEDEN BU KADAR ÇOK SEVİLDİ?

Bizim hikâyelerimiz evrensel. Arap bölgesindeki insan da Latinler de Avrupa da kendini bulup, içselleştirebiliyor. Bizim hikaye anlatış biçimimizi dünya o noktada benimsedi. Gerçekten çok keyifle izliyorlar. Bizim insan tiplemelerimiz her tipolojiyle örtüşebiliyor. Oradaki insan seyrederken kendisinden bir şey buluyor, görsel olarak da onu hissediyor. Tekniğimiz ileri bir noktaya geldi. Hikayelerimiz çok iyi yazılıyor, çok iyi senaristlerimiz var. Hızlı prodüksiyon yapabiliyoruz.

"KANAL D İZLEYİCİSİNİN SEVECEĞİ YENİ DİZİLER GELİYOR"

Yeni dönemde sürprizlerimiz olacak. Kanal D izleyicisinin seveceği yeni diziler geliyor.