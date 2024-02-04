DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan açıklama geldi.

"İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini paylaşacağız." diyen Doğan Başak Demirtaş aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş ve pek çok ismin olduğunu, hepsinin değerlendirildiğini ve onlarla istişarelerde bulunulduğunu belirtti.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN ÇEŞİTLİ TAVİZLER GÖRDÜK"

CNN Türk’te açıklama yapan İletişimci yazar Ferhat Murat, "İstanbul’da dengeleri değiştirme ihtimali çok yüksek bir karar. Aslında baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi yüreği ağzında bir şekilde bekledi desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Ama bunu yapmak ya da bu beklentiyi ortaya koymak yerine aslında 2019’dan bu yana belediyecilik faaliyetlerini yapmış olsalardı bu beklentiye gerek kalmadan zaten İstanbul halkının vatandaşının oylarını alabilme ihtimali çok daha yüksekti"

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Ferhat Murat, "Bir taraftan da şunu söyleyebilir Cumhuriyet Halk Partisi değil Dem Parti kendisini CHP’den kurtarmış oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi’ne veya Millet İttifakı’na özellikle 14 ve 28 Mayıs sürecinde yöneltilen hepsi birer terör örgütünün siyasi uzantısıyla yan yana hareket etmek noktasında olduğu ve bu nedenle de bir güvenoyu alamadığı seçmen tarafından ifade edilmişti. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı ısrarla DEM Parti ile açıktan işbirliği yapmak bu arzuda olduklarını ifade etmişti. Ama DEM Parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendisini kurtarmış oldu. Ben açıkçası böyle görüyorum. ‘Niye böyle görüyorsunuz’ diye soracak olursanız, biliyorsunuz Kadıköy’de bir opera gösterisinde Pervin Çakar isimli aslında Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin topraklarına çöktüğünü söyleyen bir sanatçının elini öpmekte dahil olmak üzere yerel seçimler için bir işbirliği ortamı sağlamak adına Cumhuriyet Halk Partisi’nden çeşitli tavizler gördük. Tıpkı 6’lı masa sürecinde olduğu gibi."

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