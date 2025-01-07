DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmrali Heyeti, dün AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü.

Heyet, bugün de TBMM'de CHP'yi ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel ile olan görüşme bir saat 30 dakika sürdü. CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL: HER TÜRLÜ ADIMA KATKI VERECEĞİZ

Görüşme sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli heyetimizi misafir ettik kendilerini dinledik. İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren sorununu ortadan kaldırmak daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik heyetimizle paylaştık. Bugüne kadarki beklentilerimizi endişelerimizi eleştirilerimizi açıklıkla dile getirdik. CHP olarak önerilerimizi tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci Meclis'in öncülüğünde ilerlemesi gerektiğidir. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partlerin içinde olduğu komisyon çalışmasını ifade ettik." dedi.

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ÖNDER: BU DAR BİR KESİMİN SİYASİ MANEVRASI DEĞİL

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise şöyle konuştu:

Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri katkılarını ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi manevrası değil toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsine kulak kesilmek durumundayız. Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var.

Heyet ayrıca bugün DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de bir araya gelecek.