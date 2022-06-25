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Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı! 1 dekan öldü, 19 yaralı

Ordu’da, içerisinde dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2’si ağır 19 kişi yaralandı.

25.06.2022 - 17:21 | | İHA
Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı! 1 dekan öldü, 19 yaralı

Kaza, Gölköy ilçesi, Ulugöl Cihadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi’nde düzenlenen, 27’nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl’e çıktı.

Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı 1 dekan öldü, 19 yaralı

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Gezinin ardından geri dönüş yapan midibüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı 1 dekan öldü, 19 yaralı

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