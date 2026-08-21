Defne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
21.08.2026 - 00:52Güncellenme Tarihi:
Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangında, alevler itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
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Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekipler yangına soğutma çalışması gerçekleştirdi.