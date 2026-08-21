2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı
21.08.2026 - 00:39Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
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Kaza, Merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır-Mardin karayolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 55 BP 562 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 10 ED 984 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.