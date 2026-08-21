2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

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Kaza, Merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır-Mardin karayolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 55 BP 562 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 10 ED 984 plakalı otomobil çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.