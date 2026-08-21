Bahçede çıkan yangında 600 saman balyası ile römork küle döndü

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Yangın, Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta meydana geldi. Akif Erdinç'e ait bahçede kışlık besi için hazırlanan saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 itfaiye aracı ve çok sayıda ekip müdahale ederken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle saman balyalarının bir kısmı kurtarıldı.

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Alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilirken, Kozan Belediyesi'ne ait iş makineleri de bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle saman balyaları dağıtılarak itfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahalesi sağlandı. Saman balyalarının büyük bölümü yanarken, yangında yaklaşık 600 balya ile bahçede bulunan bir römork kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.